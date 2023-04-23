Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Козероги могут изменить свою жизнь, а Весам не стоит опускать руки

Некоторых могут поджидать разочарования и обман

Последняя неделя апреля 2023 года будет нелегкой для большинства знаков Зодиака, однако некоторые несмотря ни на что смогут добиться успеха и улучшить свое финансовое положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Телец — Иерофант

Совет карты — играйте по правилам и продолжайте прилагать усилия на работе, и все будет хорошо. Однако не забывайте, что не деньги сейчас главное. Если Вы задумывались о продолжении учебы, то Вам однозначно стоит это сделать.

Близнецы — Королева мечей

Это сильная и независимая королева, которая умеет добиваться своего, но с деньгами она не очень дружит, а потому не проявляйте излишней доверчивости, избегайте "скользких" сделок и сомнительных схем.

Рак — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Лев — Императрица

Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Если у Вас дома были какие-то неурядицы или суматоха, на неделе все может устаканиться. Также возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Дева — Двойка жезлов

Перед Вами могут возникнуть трудновыполнимые профессиональные задачи, однако правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами. В вопросе денег на неделе в целом будет все стабильно неплохо.

Весы — перевернутая Звезда

Возможно, Ваше финансовое положение не безнадежно, но Вы так устали, что хотите просто опустить руки. Карта говорит, что если Вы сможете двигаться и работать дальше, то улучшите ситуацию.

Скорпион — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над ситуацией на работе, переоценить свои силы и сильно ухудшить свое положение. Также карта настоятельно советует воздержаться от поездок и командировок.

Стрелец — Туз кубков

Эта карта обещает достаток и изобилие. Неделя будет благоприятной для решения рабочих вопросов. Также Вы можете получить подарок.

Козерог — Рыцарь жезлов

Следующая неделя предоставит Вам возможность резко изменить жизнь к лучшему в материальном плане. Возможно, подвернется выгодная вакансия.

Водолей — перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Рыбы — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает подвижек в финансовых и профессиональных делах в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не станете делать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца 2023 года.