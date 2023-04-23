Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Козороги можуть змінити своє життя, а Терезам не варто опускати руки

Деяких можуть чекати розчарування та обман

Останній тиждень квітня 2023 року буде нелегким для більшості знаків Зодіаку, проте деякі незважаючи ні на що зможуть досягти успіху та покращити своє фінансове становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді карта попереджає, — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Телець — Ієрофант

Порада картки — грайте за правилами і продовжуйте докладати зусиль на роботі, і все буде добре. Однак, не забувайте, що не гроші зараз головне. Якщо Ви думали про продовження навчання, то Вам однозначно варто це зробити.

Близнюки — Королева мечів

Це сильна і незалежна королева, яка вміє добиватися свого, але з грошима вона не товаришує, а тому не виявляйте зайвої довірливості, уникайте "слизьких" угод та сумнівних схем.

Рак — перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Лев — Імператриця

Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди або метушня, на тижні все може стабілізуватися. Також можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не лише на необхідні речі, а ще й може щось залишитися, щоб потішити себе.

Діва — Двійка жезлів

Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, однак правильно розраховуйте свої сили і залиштеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей на тижні в цілому буде стабільно непогано.

Терези — перевернута Зірка

Можливо, Ваше фінансове становище не є безнадійним, але Ви так втомилися, що хочете просто опустити руки. Карта каже, що якщо Ви зможете рухатися та працювати далі, то ситуація покращиться.

Скорпіон — перевернута Колісниця

У цьому положенні картка попереджає, що Ви можете втратити контроль над ситуацією на роботі, переоцінити свої сили та погіршити своє становище. Також карта настійно радить утриматися від поїздок та відряджень.

Стрілець — Туз кубків

Ця карта обіцяє достаток. Тиждень буде сприятливим для вирішення робочих питань. Також Ви можете отримати подарунок.

Козоріг — Лицар жезлів

Наступний тиждень надасть Вам можливість різко змінити життя на краще у матеріальному плані. Можливо, з'явиться вигідна вакансія.

Водолій — перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Риби — перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро до кінця 2023 року.