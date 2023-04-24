Оси і близько не підлетять: як позбутися надокучливих комах

Оси можуть бути нав’язливими та заважати спокійному відпочинку на свіжому повітрі

З кожним днем стає все тепліше і разом з цим хочеться все більше проводити на свіжому повітрі. Але відпочинок можуть зіпсувати комахи, що літають навколо. Наприклад, — оси.

Існує кілька гуманних, але водночас ефективних засобів, які допоможуть відлякати ос і продовжити насолоджуватися сонячною погодою, не побоюючись бути ужаленим.

Як відігнати ос

Найбільш ефективним методом відлякування ос є вода. Просто налийте її в пульверизатор і розпорошіть на комах, як тільки вони наблизяться до вас. У такій ситуації оси гадають, що йде дощ, і повертаються у своє гніздо.

Оси люблять цукор та солодкі продукти. У той самий час вони не переносять запахи апельсин і лимонів. Щоб відлякати комах, покладіть кілька часточок цитрусових на стіл.

Не люблять ці комахи запахи чайного дерева, м’яти, лаванди. Прогнати ос можна за допомогою ефірних олій цих рослин.

Натуральна кава теж відлякає ос. Особливо якщо насипати її в залізний кухоль і трохи підігріти.

Можна спробувати незвичайний метод. Зімніть паперовий коричневий пакет так, щоб він нагадував вулик. Підвісьте його. Імовірно, комахи побоюватимуться, що це осине гніздо, в якому живе інший рій. Заради власної безпеки вони мають відлетіти.

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