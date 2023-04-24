Один засіб надовго позбавить пилу в будинку: проста бабусина хитрість

Не обов’язково купувати дорогу хімію, щоб боротися з пилом вдома

Навіть у найохайніших господарів у будинку є пил. Позбутися її цілком просто неможливо. У магазинах продаються засоби, які обіцяють позбавити пилу надовго. Але ефективність їх часто є сумнівною, а коштують вони досить дорого. Натомість можна використовувати засоби, які є в кожному будинку.

Бабусі в господарстві дуже часто використовують сіль. Вона допомагає боротися із найсильнішими забрудненнями. Виявляється, за допомогою солі можна надовго забути про наявність пилу у будинку.

У 7 літрах води потрібно розчинити 2-3 столові ложки солі. Змочіть ганчірку в цьому розчині й протріть поверхні. За тиждень вам не доведеться жодного разу брати ганчірку, щоб протерти пилюку.

Цим розчином вимийте підлогу. Вона просто рипітиме від чистоти.

Раніше "Телеграф" писав, яким натуральним засобом замінити покупні рідини для миття вікон.