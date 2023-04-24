Поставте в духовку миску з оцтом і забудьте про неприємний запах кухні: хитрий трюк

Цей трюк вбиває двох зайців одним пострілом

Дуже часто після постійного та щоденного використання в духовці залишаються неприємні запахи через підступні плями, які потім можуть поширитися і на всю кухню. Щоб уникнути цього, важливо правильно чистити техніку. На щастя, існують різні природні засоби, щоби ваша духовка добре пахла.

Один із найпопулярніших способів не тільки попрощатися з неприємними запахами в духовці, але й розм’якшити накип, який через короткий час відійде пізніше — це лайфхак з мискою та оцтом, пише santeplus. Цей трюк відмінно впорається з сильними та стійкими неприємними запахами.

Як усунути неприємні запахи з духовки

Вам просто потрібно наповнити миску водою і додати до неї 2 склянки звичайного оцту або яблучного оцту. Після цього поставте миску в розігріту духовку і дайте постояти кілька хвилин при температурі 180 градусів.

Коли час спливе, і коли духовка охолоне, протріть її тканиною, щоб видалити краплі пари, що залишилися. Якщо вам потрібно почистити духовку, можна використовувати суміш, що залишилася всередині чаші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впоратися з неприємним запахом у ванній кімнаті та туалеті також можна без дорогих освіжувачів. Ідеально підійдуть чотири натуральні інгредієнти, і це не тільки ефірні олії.