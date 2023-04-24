Мох більше не псуватиме плитку у дворі: три способи позбутися небажаної зелені

Рослина заповнює щілини між плитками, але тротуар просто привести до ладу

З настанням весни домогосподарства проводять генеральні прибирання у дворі. Один із обов’язкових етапів – очищення тротуарної плитки від моху. Небажана рослинність розростається у щілинах між плитками, але її легко прибрати за допомогою підручних засобів.

Зверніть увагу на три простих способи позбутися моху у дворі. Лайфхаками поділилося видання Express.

Харчова сода

Натуральний засіб допоможе видалити мох із асфальту. Для цього нанесіть шар харчової соди на уражену ділянку та залиште на ніч. Повторюйте маніпуляцію протягом кількох днів. Харчова сода ефективна, тому що підвищує кислотність, що "дуже не подобається" моху.

Оцет

Ще один натуральний продукт, який полегшить завдання з видалення моху на плитці. Крім того, оцет запобігає повторному росту рослини. Щоб зробити розчин для чищення з оцтом своїми руками, просто додайте трохи оцту в пляшку з розпилювачем, а потім розбавте рівними частинами води. Розпорошіть розчин на всі уражені ділянки тротуару й залиште на годину. За допомогою щітки ви зможете видалити мох із поверхні.

Засоби з магазину

Якщо ви не прихильники натуральної альтернативи, то готові магазинні продукти вам підійдуть. Стандартний засіб від моху можна придбати у будь-якому магазині побутової техніки. Зазвичай він дуже простий у використанні. Тим не менш, занадто часто до хімікатів вдаватися не варто, щоб не пошкодити ґрунт і рослини, що є поряд з мохом.

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