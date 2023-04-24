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Які речі не можна прати з популярним підручним засобом: можуть зіпсуватися

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Харчова сода – гарний замінник порошку, але не завжди Новина оновлена 24 квітня 2023, 18:33
Харчова сода – гарний замінник порошку, але не завжди. Фото Sarah Chai/pexels.com

З делікатними тканинами і не тільки слід бути особливо акуратними при пранні

Багато хто використовує замість прального порошку підручні інгредієнти. Натуральна альтернатива у вигляді харчової соди чудово справляється із завданням. Однак у деяких випадках цей засіб може зашкодити одягу.

Є чотири категорії речей, які заборонено прати із харчовою содою. Про це пише Express.

Які речі не можна прати з харчовою содою

  • Делікатні тканини

Мова про шовк, вовну, кашемір і мереживо. Абразив може пошкодити тонкі волокна цих тканин, у результаті вони загрубіють. Постраждати може і колір. У цьому випадку скористайтеся м’якими мийними засобами, а краще навіть віднесіть одяг у професійний сервіс. Якщо ж шукаєте підручну альтернативу, то візьміть оцет, а не соду. Рідина запобігатиме вицвітанню кольорів та огрубінню тканини.

  • Одяг із прикрасами

Блискітки, бісер або вишивка можуть пошкодитися після прання з харчовою содою. Стрази, наприклад, зовсім ризикують відпасти. В ідеалі такий одяг чистити руками, а не класти в барабан пральної машини.

  • Темний одяг

Хоча харчова сода відмінно підходить для позбавлення від стійких плям, іноді її дії мають ефект відбілювача. Наприклад, чорна сукня цей натуральний інгредієнт може "перетворити" на сіру.

  • Одяг із певними плямами

Харчова сода – не панацея від усіх типів плям. До прикладу, навряд чи впоратися зі слідами на масляній основі, такій як жир або моторне масло. Кров або вино теж не піддадуться соді, а навпаки можуть сильніше увібратися. У таких випадках скористайтеся засобом для виведення плям, перш ніж поміщати вироби в пральну машину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати чорнильні плями з одягу чи текстилю. На допомогу прийде несподіваний, але ефективний засіб із вашої косметички.

Теги:
#Харчова сода #Прання