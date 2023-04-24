Які речі не можна прати з популярним підручним засобом: можуть зіпсуватися
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З делікатними тканинами і не тільки слід бути особливо акуратними при пранні
Багато хто використовує замість прального порошку підручні інгредієнти. Натуральна альтернатива у вигляді харчової соди чудово справляється із завданням. Однак у деяких випадках цей засіб може зашкодити одягу.
Є чотири категорії речей, які заборонено прати із харчовою содою. Про це пише Express.
Які речі не можна прати з харчовою содою
- Делікатні тканини
Мова про шовк, вовну, кашемір і мереживо. Абразив може пошкодити тонкі волокна цих тканин, у результаті вони загрубіють. Постраждати може і колір. У цьому випадку скористайтеся м’якими мийними засобами, а краще навіть віднесіть одяг у професійний сервіс. Якщо ж шукаєте підручну альтернативу, то візьміть оцет, а не соду. Рідина запобігатиме вицвітанню кольорів та огрубінню тканини.
- Одяг із прикрасами
Блискітки, бісер або вишивка можуть пошкодитися після прання з харчовою содою. Стрази, наприклад, зовсім ризикують відпасти. В ідеалі такий одяг чистити руками, а не класти в барабан пральної машини.
- Темний одяг
Хоча харчова сода відмінно підходить для позбавлення від стійких плям, іноді її дії мають ефект відбілювача. Наприклад, чорна сукня цей натуральний інгредієнт може "перетворити" на сіру.
- Одяг із певними плямами
Харчова сода – не панацея від усіх типів плям. До прикладу, навряд чи впоратися зі слідами на масляній основі, такій як жир або моторне масло. Кров або вино теж не піддадуться соді, а навпаки можуть сильніше увібратися. У таких випадках скористайтеся засобом для виведення плям, перш ніж поміщати вироби в пральну машину.
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