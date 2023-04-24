Які речі не можна прати з популярним підручним засобом: можуть зіпсуватися

З делікатними тканинами і не тільки слід бути особливо акуратними при пранні

Багато хто використовує замість прального порошку підручні інгредієнти. Натуральна альтернатива у вигляді харчової соди чудово справляється із завданням. Однак у деяких випадках цей засіб може зашкодити одягу.

Є чотири категорії речей, які заборонено прати із харчовою содою. Про це пише Express.

Які речі не можна прати з харчовою содою

Делікатні тканини

Мова про шовк, вовну, кашемір і мереживо. Абразив може пошкодити тонкі волокна цих тканин, у результаті вони загрубіють. Постраждати може і колір. У цьому випадку скористайтеся м’якими мийними засобами, а краще навіть віднесіть одяг у професійний сервіс. Якщо ж шукаєте підручну альтернативу, то візьміть оцет, а не соду. Рідина запобігатиме вицвітанню кольорів та огрубінню тканини.

Одяг із прикрасами

Блискітки, бісер або вишивка можуть пошкодитися після прання з харчовою содою. Стрази, наприклад, зовсім ризикують відпасти. В ідеалі такий одяг чистити руками, а не класти в барабан пральної машини.

Темний одяг

Хоча харчова сода відмінно підходить для позбавлення від стійких плям, іноді її дії мають ефект відбілювача. Наприклад, чорна сукня цей натуральний інгредієнт може "перетворити" на сіру.

Одяг із певними плямами

Харчова сода – не панацея від усіх типів плям. До прикладу, навряд чи впоратися зі слідами на масляній основі, такій як жир або моторне масло. Кров або вино теж не піддадуться соді, а навпаки можуть сильніше увібратися. У таких випадках скористайтеся засобом для виведення плям, перш ніж поміщати вироби в пральну машину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати чорнильні плями з одягу чи текстилю. На допомогу прийде несподіваний, але ефективний засіб із вашої косметички.