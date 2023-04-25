Розбита пудра та тіні: як легко та просто відновити косметику

Дотримуйтесь цих порад, щоб відновити улюблену косметику

Косметичні засоби на основі пудри, такі як тіні для повік, бронзер, або рум’яна, можуть тріснути в косметичці або впасти й розбитися. Може здатися, що єдине рішення – викинути косметику та купити нову. Але тіні й пудру, що розкришилися, насправді досить легко відновити.

Пересипте розбиту пудру або тіні в окрему місткість і добре потовчіть. Це можна зробити за допомогою ножа.

Додайте трохи спирту. Усього кілька крапель залежно кількості розбитого продукту.

Змішайте порошок та спирт разом.

Викладіть масу назад у місткість і розподіліть її плоским предметом, щоб не залишилося грудочок.

Покладіть зверху паперовий рушник і щільно притисніть. Зніміть паперовий рушник і дайте порошку висохнути, перш ніж використовувати його знову.

Якщо ви не бажаєте використовувати спирт, замінити його можна фільтрованою або міцелярною водою.

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