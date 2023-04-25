Чотири компоненти добіла вичистять унітаз: довго терти не доведеться

Паста з підручних засобів значно спростить прибирання у санвузлі

Попри всі старання тримати унітаз у чистоті, на його поверхні через жорстку воду все одно з’являється жовтуватий наліт. Прибрати його йоржиком не виходить. Для видалення рудих плям доводиться використовувати агресивну хімію.

Але є й альтернативні засоби для чищення від вапняного нальоту, які легко можна зробити в домашніх умовах. Одне з таких має всього чотири компоненти, готується дуже легко, а результат його застосування просто вражає. Сантехніка стає білою.

Змішайте в одній місткості гірчичний порошок, лимонну кислоту та картопляний крохмаль. Усіх інгредієнтів потрібно по 1 столовій ложці. Ці компоненти розчинять вапняний наліт та іржу й виступлять як абразивний засіб.

Додайте до суміші перекис водню. У вас має вийти густа кашка.

За допомогою губки нанесіть пасту на поверхню унітаза та зніміть незначні забруднення.

Обмокніть щільні паперові рушники в суміш і прикладіть до стійких забруднень, які не відійшли при нанесенні пасти. Залишіть їх на поверхні на пів години. За цей час весь бруд повинен розчинитися.

Після закінчення часу зніміть рушники. При необхідності можна потерти поверхню тими самими листочками. Але, як правило, цього не потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху з-під унітаза за допомогою піни для гоління.