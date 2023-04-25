Навіщо класти фольгу в барабан пральної машинки: дієвий трюк хитрих господинь
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Речі більше не доведеться гладити
Алюмінієва фольга — один із найкорисніших предметів в оселі. Для чого її тільки не використовують: у процесі запікання страви в духовці, для очищення важких плям на каструлях і в багатьох інших випадках, про які ми писали раніше.
Також алюмінієва фольга чудово допомагає досвідченим господиням з прасуванням речей. Це чудовий лайфхак для тих, хто цінує свій час. Пропонуємо повторити цей цікавий та корисний трюк із фольгою. Речі, випрані з нею, будуть ніби випрасовані праскою. Про це пише cpykami.
Як використовувати фольгу в машинці
Беремо звичайну фольгу, причому поміщаємо брудні речі в пральну машинку. Скочуємо з фольги 2-3 кульки. Відправляємо їх до речей у машинку. Потім включаємо будь-яку програму, додаємо звичний мийний засіб. Можна обійтися без кондиціонера для білизни.
Ми щодня ділимося лайфхаками, які полегшують побут наших найдорожчих читачів. Раніше "Телеграф" писав, у чому замочити речі, що пускають фарбу, перед пранням. Також ми розповідали, чому не рекомендується прати речі в експрес-режимі.