Навіщо класти фольгу в барабан пральної машинки: дієвий трюк хитрих господинь

Речі більше не доведеться гладити

Алюмінієва фольга — один із найкорисніших предметів в оселі. Для чого її тільки не використовують: у процесі запікання страви в духовці, для очищення важких плям на каструлях і в багатьох інших випадках, про які ми писали раніше.

Також алюмінієва фольга чудово допомагає досвідченим господиням з прасуванням речей. Це чудовий лайфхак для тих, хто цінує свій час. Пропонуємо повторити цей цікавий та корисний трюк із фольгою. Речі, випрані з нею, будуть ніби випрасовані праскою. Про це пише cpykami.

Як використовувати фольгу в машинці

Беремо звичайну фольгу, причому поміщаємо брудні речі в пральну машинку. Скочуємо з фольги 2-3 кульки. Відправляємо їх до речей у машинку. Потім включаємо будь-яку програму, додаємо звичний мийний засіб. Можна обійтися без кондиціонера для білизни.

Ми щодня ділимося лайфхаками, які полегшують побут наших найдорожчих читачів. Раніше "Телеграф" писав, у чому замочити речі, що пускають фарбу, перед пранням. Також ми розповідали, чому не рекомендується прати речі в експрес-режимі.