Таргани залишать ваш будинок назавжди: рецепт ефективного натурального засобу від комах

Засіб має сильний запах, який таргани терпіти не можуть і тому тікають.

Таргани — шкідники, які можуть повзати по вашій їжі і відкладати там свої яйця. Втомилися постійно знаходити цих шкідників на своїй кухні? Як щодо того, щоб зробити саморобний репелент, який прожене їх із вашого будинку?

Щоб приготувати натуральний засіб від комах, вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, які, напевно, є у вас вдома, пише santeplus. А також вам потрібна буде пляшка з розпилювачем, щоб розпорошувати розчин.

Як позбутися тарганів у будинку: рецепт натурального репеленту

Вам знадобляться такі інгредієнти:

Трохи води

½ столової ложки цукру

1 столова ложка харчової соди

7 лаврового листя

Візьміть лавровий лист і наріжте на дрібні шматочки. Потім поставте воду нагріватись. Після цього додайте у воду харчову соду і цукор і перемішайте, поки все не розчиниться. Покладіть лавровий лист у пляшку з розпилювачем, залийте водою з содою та цукром, закрийте та залиште для бродіння на 12 годин.

Після приготування розчину застосовуйте його там, де мешкають або можуть мешкати таргани. Розпорошуйте засіб у місцях, де ви бачили комах, не допускаючи при цьому прямого контакту з їжею.

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