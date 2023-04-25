З чим замочити шкарпетки перед пранням, щоб вони стали білими: простий лайфхак

Вже після першого прання шкарпетки побіліють

Білі шкарпетки завжди виглядають охайно й стильно, проте згодом річ стає сірою та покривається плямами, які не відпираються. Щоб повернути шкарпетки білий колір, просто замочіть їх із певним підручним засобом перед тим, як класти в барабан.

Незамінний помічник у пранні білих шкарпеток, як виявилося, звичайна харчова сода. Дієвим лайфхаком ділиться Mirror.

Як випрати білі шкарпетки

Харчова сода часто використовується в прибиранні та служить заміною агресивній побутовій хімії. До того ж, цей засіб коштуватиме копійки, а, швидше за все, вже перебуватиме на вашій кухні.

Лайфхак із харчовою содою дуже простий. Все, що вам потрібно зробити, це замочити на кілька годин шкарпетки в ємності з теплою водою, змішаною з харчовою содою. Після цього випрати шкарпетки як завжди в пральній машині також з невеликою кількістю харчової соди.

Завдяки натуральному продукту шкарпетки, що посіріли, знову біліють. Харчова сода може видалити стійкі плями і повернути білий колір виробу лише за одне прання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не весь одяг можна прати із харчовою содою. Деякі види тканин можуть постраждати від абразиву або втратити колір.