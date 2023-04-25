Кросівки знову будуть білими: п’ять дієвих і недорогих способів, щоб почистити біле взуття

Завдяки перевіреним лайфхакам ваше взуття дійсно буде білим, а не сірим та жовтим

Кожен має в гардеробі пару білих кросівок або кедів. З настанням весни ви можете виявити, що ваше взуття вже не таке білесеньке, яким було після покупки. Однак є прості способи, щоб це виправити.

Почистити біле взуття в домашніх умовах допоможуть підручні засоби, що зручно та дешево. Є кілька дієвих лайфхаків, пише howstuffworks.com.

Як почистити білі кросівки та інше взуття

Спосіб з мийним для посуду

Цей лайфхак допоможе очистити шкіряні білі туфлі, балетки, лофери. Що вам знадобиться:

зубна щітка,

м’яка тканина,

губка-ластик,

паперові рушники,

рідкий засіб для миття посуду,

1 склянка теплої води.

Що потрібно робити? Зніміть шнурки, вичистіть зубною щіткою бруд, змийте з щітки. У чашці з теплою водою змішайте дві-три краплі мийного посуду, занурьте туди щітку, потріть взуття.

Не забудьте очистити підошву. За допомогою губки-ластика відполіруйте будь-які непривабливі сліди. Змочіть у воді чисту тканину та протріть підошву. Нарешті, треба зім’яти кілька паперових рушників і набити ними взуття: так вбереться волога й форма збережеться в початковому вигляді.

Спосіб з міцелярною водою

Нанесіть засіб для зняття макіяжу на білу чисту тканину і потріть взуття. Відмінно працює не тільки зі шкіряним, а й з гумовим або замшевим взуттям.

Не всі кросівки можна прати у пральній машині

Спосіб із харчовою содою

Підручні засоби допоможуть очистити кросівки, мокасини та кеди білого кольору. Що для цього потрібно:

харчова сода,

пральний порошок,

ємність,

стара щітка або інша щітка для чищення.

Висипте в ємність 1 склянку харчової соди, одну краплю прального порошку та 3-4 літри води. Взуття та шнурки (вийміть їх заздалегідь) замочіть у цьому розчині приблизно на одну годину. Після цього почистіть взуття щіткою, включаючи внутрішню частину, щоб брати неприємний запах. Ретельно промийте їхньою чистою водою. Сушіть на повітрі, знову зашнуровуйте, коли все буде сухим.

Спосіб із зубною пастою

Зубна паста, мабуть, найпопулярніший спосіб чищення білого взуття. Однак є важливий нюанс: паста має бути білою, кольорові варіанти можуть залишити на ваших кросівках плями.

Як очистити біле взуття зубною пастою:

Видавіть трохи пасти на зубну щітку. Потріть взуття, додаючи пасту додатково на найбільш брудні місця. Залишіть взуття на 20 хвилин, щоб паста висохла. Зітріть пасту вологою чистою тканиною.

Спосіб з відбілювачем

Для "важких випадків" підійде використання відбілювача. Працюйте з ним обережно, адже це хімічний засіб. Крім того, занадто велика кількість продукту може призвести до зворотного ефекту: ваше взуття пожовкне. Важливо дотримуватися пропорцій.

Як чистити взуття відбілювачем:

Змішайте п’ять частин теплої води з однією частиною відбілювача. Видаліть бруд і плями за допомогою зубної щітки або губки, змоченої сумішшю для відбілення. Зануріть рушник з мікрофібри в розчин і відіжміть. Промокніть взуття рушником. Протріть тканиною, змоченою у теплій воді. Дайте висохнути у приміщенні з гарною вентиляцією.

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