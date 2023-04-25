Скільки тижнів має "жити" кухонна губка: все, що важливо знати про це зборище бактерій

Строк придатності кухонної губки менший, ніж ви підозрювали

Губка – незамінна річ на кухні, що має певні функції залежно від кольору. Якщо ви думали, що коли ганчірка миє посуд, то заразом очищається і сама, це зовсім не так. Насправді в губці накопичується велика кількість бактерій.

Коли потрібно міняти губку для миття посуду? Відповідь – через тиждень, максимум – два, передає howstuffworks.com.

Так, у губках можуть бути залишки їжі, що у поєднанні з теплою водою сприяє процвітанню бактерій. За різними оцінками, на 1 квадратному сантиметрі кухонної губки може "проживати" до 45 мільйонів бактерій, у тому числі це можуть бути мікроб групи кишкової палички.

Враховуючи сприятливе для бактерій середовище кухонної губки, варто часто її замінювати. Рекомендується викидати губку для миття посуду через один-два тижні після використання. Як зрозуміти, що ганчірці пора в урну? Якщо на ній залишаються залишки їжі та рідини, можете відправляти губку у відро для сміття.

Для найекономніших підійдуть лайфхаки з продовження строку придатності кухонної губки. Ось кілька простих кроків:

Розігрійте вологу губку в мікрохвильовій печі протягом двох хвилин.

Очистіть губку в посудомийній машині: залиште на верхній полиці та увімкніть режим сушіння.

Замочіть губку в розчині з 1/2 чайної ложки відбілювача і 1 літра води.

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