Допоможе клей: нестандартний лайфхак, як позбутися жиру та нагару на посуді

Метод дозволить позбутися навіть найстійкіших забруднень

Однією з найбільш дратівливих речей на кухні є брудний посуд, який при забрудненні жиром відмивається з великими труднощами. Втім, на допомогу може прийти зовсім несподіваний засіб.

Як йдеться в матеріалі Мета, йдеться про силікатний клей, також відомий, як рідке скло. Для наступного лайфхака необхідний саме цей тип клею, а інші для цих цілей не підійдуть.

Щоб відмити посуд, необхідно взяти велику металеву тару та залити в неї літрів 8 води. Також знадобиться баночка силікатного клею, кальцинована сода та брусок господарського мила.

Воду варто довести до кипіння, а мило натерти на тертці. Потім усі інгредієнти необхідно кинути у воду разом із брудним посудом.

Проваріть посуд на повільному вогні протягом 15-30 хвилин, потім подивіться на результати. Якщо посуд все ще залишається брудним, то варто залишити його в суміші ще 10 хвилин.

Зазначається, що цей метод дозволяє не лише позбутися жиру, але й нагару.

Жодної магії в цьому методі немає, річ у тому, що силікатний клей при розчиненні у воді демонструє лужні властивості, а господарське мило має луг у своєму складі. А, як відомо, саме луги найкраще справляються із розчиненням жиру.

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