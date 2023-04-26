Простий трюк збереже сантехніку чистою на декілька тижнів: що потрібно зробити

Підтримувати чистоту сантехніки можна тижнями за допомогою простих засобів

Вапняний наліт особливо добре помітний на кранах та раковинах із нержавіючої сталі. Він утворюється там, де постійно стікає вода. Оскільки сантехнікою доводиться користуватися щодня, то й повністю запобігти виникненню нальоту неможливо. Але сповільнити цей процес цілком реально.

Після одноразового застосування трьох інгредієнтів, які можна купити в будь-якому магазині, ще кілька тижнів наліт не з’явиться на вашій сантехніці.

Як надовго позбутися вапняного нальоту

Знадобиться:

харчова сода

оцет

дитяча олія

Спочатку змочіть тканину та насипте на неї трохи харчової соди. Протріть раковину від бруду.

Потім протріть оцтом, щоб позбавитися будь-яких плям вапняного нальоту.

А тепер хитрість, яка позбавить вас від стомлюючого прибирання в майбутньому: просто акуратно протріть раковину шаром дитячої олії.

Жир у дитячій олії практично герметизує поверхню, тому вапняний наліт та бруд осідають повільніше. Сантехніка блищатиме, як нова.

Цей прийом також застосовується до змішувачів для душу та умивальника у ванній кімнаті. А якщо у вас немає під рукою дитячої олії, ви також можете використати мінімальну кількість ополіскувача для пральних машин.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою якого засобу можна надовго позбутися пилу вдома.