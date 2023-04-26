Як зробити мухоловку своїми руками: комахи більше вас не діставатимуть

Простий і дешевий спосіб позбутися плодових мушок та інших дрібних комах

Ніхто не радий появі комах на кухні. Особливо, якщо це набридливі плодові мушки. Якщо ви стали помічати цих комах у себе вдома, настав час озброїтися мухоловками.

Використання хімічних засобів проти шкідників далеко не завжди є виправданим. Тим більше є випадки, коли можна обійтися зробленими своїми руками засобами.

Як позбутися плодових мушок

Вам знадобиться:

Паперовий пакет

Ножиці

Діркопробивач з одним отвором

Шпагат або мотузка

1/4 склянки цукру

1/4 склянки меду

2 столові ложки води

Розріжте паперовий пакет на кілька смуг завширшки близько 5-8 см.

Використовуйте діркопробивач, щоб зробити отвір на одному кінці кожної смуги, потім протягніть шматок шпагату або мотузки через отвір і зв’яжіть кінці разом.

Цукор, мед та воду додайте в невелику каструлю та перемішайте. Готуйте суміш на повільному вогні на плиті, поки цукор не розчиниться.

Вилийте суміш у неглибоку миску, потім протягніть кожну паперову смужку через липку суміш, доки вони не будуть добре покриті з обох боків.

Повісьте свої саморобні паперові смужки від мух десь, щоб вони висохли, і покладіть під них рушник, щоб зібрати липкі краплі.

Як тільки зі смужок перестане капати рідина, можна розвісити їх у місцях проживання плодових мушок — поруч із продуктами, кімнатними рослинами, тощо.

Замінюйте саморобні смужки від мух свіжими при необхідності, поки плодові мушки не зникнуть.

Раніше "Телеграф" писав, який засіб допоможе позбутися тарганів.