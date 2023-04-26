Як прочистити забиту раковину підручними засобами, які є на кухні: ефективний трюк

Метод ефективний та позбавить вас від непотрібних витрат на хімікати чи сантехніка.

Щоб прочистити раковину, завжди розумніше вибрати саморобний засіб для чищення, який є більш екологічним і економічним підходом. Інші розчини на основі хімікатів залишаються потенційно токсичними і не завжди рекомендуються, хоч і залишаються ефективними.

Як зазначає портал santeplus, суміші окропу, бікарбонату натрію (соди) і оцту в такому випадку може бути більш ніж достатньо. Ось як їх використати для цієї мети.

Як прочистити раковину від засмічення без хімії

По-перше, якщо у вас засмічена раковина, ванна або душ, перше, що ви повинні зробити, це позбавитися води, якщо вона не витекла. Раковина має бути порожньою, щоб інгредієнти могли дістатися до засмічення.

Вилийте в раковину окріп і насипте в неї пів склянки харчової соди. Потім дайте їй постояти кілька хвилин, щоб сода подіяла на засмічення, потім влийте ще пів склянки оцту в трубу і закрийте раковину пробкою. Це має "зламати все", що могло заблокувати ваш трубопровід.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба засипати у раковину, якщо від неї виходить неприємний запах. Лайфхак звучить легко, але гарантує результат.