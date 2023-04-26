Навіщо потрібно додавати сіль у пральну машину: ефект приголомшливий
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Рішення, яке збереже техніку і покращить стан одягу
Додавання кухонної солі в пральну машинку — це популярний метод прання. Як з’ясовується, у такому лайфхаку є чимало переваг та користі як для самих речей, так і для техніки.
Додати сіль у машинку можна двома способами: через спеціальний відсік для порошку або додаючи у сам барабан разом із речами, пише bb.lv. Для прання рекомендується додавати чайну ложку великої солі, а температуру виставляти на 80-90 градусів, щоб вона краще розчинилася.
Для чого потрібно використовувати сіль при пранні
- відновлює блиск кольорових речей
- пом’якшує кухонні і лазневі рушники
- видаляє з машини неприємний запах (у барабан потрібно насипати 1 ст. л. солі, пів склянки соди і провести прання за високої температури)
- усуває накип з барабана, грибок і бактерії
А завдяки доданню солі у відсік для кондиціонера або ополіскувача (достатньо однієї чайної ложки), можна досягти:
- швидкого висихання речей
- блиску та яскравості кольору речей
- відновлення м’якості махрових рушників
- видалення запахів і плям з постільної білизни
Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому знижується ризик утворення цвілі.