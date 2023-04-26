Як повернути білий колір простирадлам: відбілювач зробить тільки гірше

Якщо прати простирадла неправильно, то вони пожовтіють

Білі хрумкі простирадла з часом грубіють і стають сірими, враховуючи, що їх рекомендується прати кожні два тижні. Намагатися врятувати постіль відбілювачем не варто: так ви отримаєте лише жовтий колір. Краще скористатися більш дієвою та повністю натуральною альтернативою.

Зверніть увагу на три способи, які допоможуть повернути білий колір простирадлам. Про дієві лайфхаки пише Express.

З чим випрати простирадла, щоб вони знову стали білими

Харчова сода

Додайте приблизно півсклянки харчової соди в пральний порошок перед кожним пранням. Харчова сода посилює мийний засіб, а також усуне затхлий запах. Підручний продукт чудово відбілює білизну. Разом з тим, ви можете налити у відсік для порошків трохи оцту, так волокна тканини після соди не будуть жорсткими.

Оцет

Сам по собі оцет також має відбілювальні властивості, а на додаток є ефективним пом’якшувачем тканини. Рекомендується використовувати цю рідину для замочування перед пранням. Просто помістіть простирадла в ємність із гарячою водою та половиною склянки оцту, залиште приблизно на годину.

Лимонний сік

Допоможе повернути білизну простирадлам лимонний сік. Крім того, він усуне будь-який неприємний запах. Влийте одну-дві склянки лимонного соку в пральну машину на початку прання. Альтернативний спосіб: замочіть постільну білизну на ніч у гарячій воді з половиною склянки лимонного соку.

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