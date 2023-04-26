Як за 15 хвилин вичистити міжплиткові шви у ванній до ідеального блиску

Можна придбати готовий мийний засіб, але економніше зробити самому

Бруд на плитці у ванній кімнаті накопичується досить швидко, тому прибирання тут потрібне регулярне. Але не всі господині горять бажанням витрачати на прибирання приміщення занадто багато свого часу, особливо якщо великий шматок роботи пов’язаний з очищенням міжплиткових швів.

Висока вологість у цьому місці пов’язана з ризиком появи цвілі і грибка. Від появи іржі також ніхто не застрахований. Звичайно, впоратися з подібними забрудненнями допоможуть магазинні засоби, проте не всі вони ефективні, пише pixelinform. На допомогу прийде народний спосіб, який займає лише 15 хвилин часу.

Як почистити дочиста міжплиткові шви у ванній

Готуємо розчин. Наповнюємо банку 1,5 л теплої води, додаємо туди одну чайну ложку з гіркою лимонної кислоти та 4 чайні ложки засобу для миття посуду. Ретельно розмішуємо вміст ємності до утворення піни. Розпочинаємо процес очищення швів. Найкраще для чищення підійдуть старі зубні щітки, але пригодиться і звичайна губка. Наносимо засіб на 10-15 хвилин, після чого добре тремо і змиваємо чистою водою.

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