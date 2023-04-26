Несподіваний засіб поверне шкарпеткам білий колір: що потрібно зробити перед пранням

Необхідний для прання шкарпеток засіб знайдеться вдома

Є багато різноманітних шкарпеток із малюнками та принтами, але ніщо не замінить звичайні білі шкарпетки, які можна надіти під будь-який образ. На жаль, за пару разів прання шкарпетки можуть стати сірими або жовтими. Не поспішайте купувати нову пару, один підручний інгредієнт відбілить шкарпетки всього за пару годин, спрацює не гірше за харчову соду.

Щоб повернути білий колір шкарпеткам, перед пранням їх потрібно замочити з лимонним соком. Про дієвий лайфхак розповідає видання Mirror.

Лимонний сік відмінно бореться зі стійкими плямами і освіжає одяг так, ніби ви тільки принесли річ з магазину. Лимонний сік також вбиває будь-які бактерії, що залишилися на виробі, й, що важливо в цьому випадку, відновлює білий колір шкарпеток, що вицвіли. Кислота в лимонному соку відмінно підходить для видалення жорстких плям, бруду та кіптяви. Тому ви можете легко очистити свої білі шкарпетки за допомогою цього натурального інгредієнта.

Як відбілити шкарпетки? Спочатку приготуйте суміш із води та свіжого лимонного соку. Потім залиште свої шкарпетки у цій суміші на кілька годин. Якщо плями не зникають повністю, протріть їх лимонним соком та пральним порошком. Після замочування просто помістіть шкарпетки в пральну машину та випрайте звичним способом.

Раніше "Телеграф" ділився перевіреним лайфхаками, які допоможуть вибілити старі простирадла. Використовувати відбілювач не варто, тому що він може зіпсувати тканину та надати речі жовтизну.