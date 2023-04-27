Таропрогноз на 28 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

На багатьох можуть чекати втрати

У п’ятницю, 28 квітня, деякі зможуть реалізуватися і досягти успіху в задуманому, однак інших навпаки можуть чекати розчарування та сум.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо – перевернута Трійка мечів, перевернутий Король кубків, Імператор

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка мечів

Друга назва карти — Владика печалі. Зазвичай вона пророкує драму, втрати, важкий розрив, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним. Можливо, трапиться щось погане, до чого Ви були готові, або що не дуже важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у п’ятницю Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось цього дня, хтось із них може носити маску.

Імператор

Кінець робочого тижня може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро до кінця 2023 року.