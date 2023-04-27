Дачний туалет не смердітиме: просто засипте туди два доступні засоби

Доступні кожному засоби розв'яжуть проблему з неприємними запахами

З початком дачного сезону доводиться задуматися не тільки про те, як розташувати грядки та доглядати за садом, але і про те, як упорядкувати вуличний туалет. Власникам біотуалету на дачі проблема з неприємним запахом не загрожує. А от якщо господарі не встановили такий на ділянці, то доведеться поборотися з амбре.

Досвідчені дачники запевняють, що позбутися смороду в дачному туалеті допоможуть зола і торф. Один раз на тиждень потрібно висипати в отвір унітаза совок нейтралізованого торфу та совок золи з мангала або з грубки. Щомісяця необхідно використовувати бактерії для компосту.

Якщо слідувати цим порадам, про неприємний запах і мух в туалеті можна буде забути. А до осені усі нечистоти в ямі переробляться.

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