Ефективний лайфхак чи обман? Чи можна Фантою очистити пральну машину від накипу

Тільки вам вирішувати використовувати цей лайфхак чи ні

Багато домогосподарок знають, що за допомогою популярного газованого напою Кока-коли можна відмити практично весь будинок, а чи це стосується інших подібних напоїв? Наприклад Фанти?

Як повідомляє портал santeplus, мережею гуляє порада, яка вихваляє переваги Фанти для очищення пральної машини, в якій можуть швидко накопичуватися пліснява, бруд і сліди вапняного нальоту. Що ж це за метод і чи справді він працює?

Чи може Фанта очистити пральну машину

Повідомляється, що для того, щоб очистити пральну машину, потрібно залити у відсік для мийних засобів машини Фанту з харчовою содою і запустити прання. Цей газований напій повинен видалити весь бруд, що застрягнув усередині вашого пристрою, завдяки рівню кислотності, що забезпечується концентратом апельсина та концентратом лимона.

Начебто корисний і ефективний лайфхак, проте не варто забувати, що в напої також є цукор, який може прилипнути до пральної машини і дати зворотний ефект і пошкодити вашу техніку. У будь-якому випадку вирішувати лише вам використовувати цей метод чи ні.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в пральну машину класти білий рис. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому знижується ризик утворення цвілі.