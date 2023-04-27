Позбутися непривабливих плям цвілі у ванній можна простіше простого: допоможуть підручні засоби з кухні

Ці натуральні дезінфекційні засоби дадуть вам чудові результати.

Щоб позбутися плісняви, не завжди потрібно використовувати мийний засіб. Натуральних інгредієнтів може бути достатньо, щоб проблема зникла з вашої ванної в рекордно короткі терміни.

Для того, щоб видалити плями цвілі у ванній можна вибрати натуральні, екологічні та корисні інгредієнти, пише santeplus. Щобільше, ці "мийні" є недорогими і вони не забруднюють довкілля.

Як позбутися цвілі у ванній

Оцет — чудовий спосіб позбутися плісняви

Оцет — відмінний інгредієнт, який можна включити до свого домашнього арсеналу для нейтралізації бактерій, а також мікроорганізмів, пов’язаних з вологістю. Щоб скористатися цим трюком, налийте оцет у пляшку з розпилювачем, оббризкайте всі уражені ділянки та протріть вологою ганчіркою. Якщо цвіль засіла у важкодоступних місцях, можна використовувати стару зубну щітку.

Харчова сода для видалення плям від плісняви

Перевага харчової соди в тому, що вона безпечна для дітей та свійських тварин. Цей інгредієнт працює, нейтралізуючи ці суперечки та поглинаючи вологу. Щоб освоїти цей прийом, налийте чайну ложку соди в місткість із розпилювачем, наповнену водою. Після цього розпиліть розчин на стіни і протріть все губкою. Повторіть жест стільки разів, скільки потрібно, перш ніж дати йому висохнути.

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