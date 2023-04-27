Навіщо застеляти фольгою прасувальну дошку: геніальний лайфхак

За допомогою фольги процес прасування прискориться в рази

На те, щоб відпрасувати речі йде сила-силенна часу, навіть якщо ви користуєтеся гарною праскою. Однак невеликий прийом допоможе прискорити процес. Потрібен один підручний матеріал, який, ймовірно, знайдеться на вашій кухні.

Щоб швидше прасувати одяг, застеліть прасувальну дошку звичайною фольгою. Про дієвий лайфхак пише howstuffworks.com.

Фольга може стати в нагоді не тільки для випікання страв у духовій шафі. Цей недорогий матеріал буде корисним у побутових цілях, у тому числі прискорить процес прасування речей після прання.

Все, що вам потрібно зробити, це покласти лист алюмінієвої фольги на основу дошки для прасування. Обов’язково зверху треба надягніть чохол (прасувати речі безпосередньо на фользі не можна). Простий трюк здивує вас результатом: фольга ефективно відбиватиме тепло і змусить складки на одязі вирівнюватися набагато швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна привести до ладу одяг, якщо не опинилося під рукою праски. Є кілька перевірених способів попрасувати речі за допомогою підручних предметів та особливих хитрощів.