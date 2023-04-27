Більше ніяких неприємних запахів: хитрий трюк, як ретельно очистити пральну машину

Пральна машина сама себе не чистить

Через прання білизни в пральній машині іноді буває, що вона пахне затхлістю. Часто це відбувається через скупчення мийного засобу та вапняного нальоту в барабані, відсутність вентиляції в останньому або неякісного обслуговування машини. На щастя, є простий метод, як виправити цю проблему.

Якщо ваша машина видає неприємний запах при витягуванні білизни, це також може бути результатом надмірного росту грибка та плісняви, пише santeplus. Щоб усунути цей запах із пральної машини, необхідно для початку провести ретельне чищення за допомогою недорогого та ефективного засобу.

Як позбавитися від затхлого запаху в пральній машині

Чому б не спробувати лайфхак із лимонною кислотою, яку часто використовують для прибирання будинку. Цей продукт може позбавити вас неприємних запахів у вашій машинці.

Налийте 8 столових ложок лимонної кислоти в барабан, а потім запустіть машину при температурі 90°C в порожню. Таким чином, ви позбавитеся від вапняного нальоту в пральній машині, а заразом і затхлого запаху. Зазначимо, що лимонна кислота може викликати подразнення очей та шкіри, тому перед використанням рекомендується одягнути рукавички.

Щоб ваша пральна машина служила вам вірою та правдою довгі роки, потрібно періодично проводити просте чищення машини. Профілактичні заходи допомагають позбутися запаху, накипу, плісняви та будь-якого бруду, який накопичується в процесі роботи.

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