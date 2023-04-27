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Два копійчані засоби за один раз почистять пральну машину: простий лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пральна машина періодично потребує чищення
Пральна машина періодично потребує чищення. Фото pexels.com

Все необхідне для прибирання легко знайдеться у вашій оселі

Пральна машина — один з побутових приладів, що часто використовуються в будь-якому будинку. Періодично її потрібно чистити, це легко зробити у домашніх умовах. Все необхідне коштує копійки і, швидше за все, вже стоїть у кухонній шафі.

Щоб почистити пральну машину, візьміть два підручні засоби – харчову соду та оцет. Про дієвий лайфхак пише howstuffworks.com.

Пральні машини можуть згодом накопичувати мильну піну, вапняний наліт або навіть плісняву. Звичайно, можна придбати спеціальний очисник у магазині або використовувати відбілювач, але є дешевша альтернатива, до того ж, натуральна й екологічно безпечна.

Як почистити пральну машину за допомогою соди й оцту

Помістіть 1/2 склянки харчової соди у пральну машину, а у відсік для кондиціонера влийте 1 літр оцту. Запустіть одне гаряче прання. Завдяки своїм очищувальним властивостям інгредієнти наведуть лад з приладом, а також усунуть будь-які неприємні запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені господині часто додають у пральну машину сіль. Мало хто знає про користь цього інгредієнта для чистоти приладу.

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#Прання #Лайфхак #Пральна машина