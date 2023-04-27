Іменини Тамари у 2023 році: усі дні, коли Тома святкує День ангела
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Мало хто знає, як перекладається ім’я Тамара
Ім’я Тамара на сьогоднішній день не найпоширеніше в Україні, проте вельми красиве і має давню історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Тамари протягом року.
Значення імені Тамара
Це давньоєврейське ім’я, що походить від слова "тамар", що перекладається як "фінікова пальма", яка в давнину вважалася еталоном краси на Близькому Сході. У Біблії зустрічається ім’я Фамарь, проте на території сучасної України ім’я поширене у формі Тамара. Також ім’я Тамара популярне в Грузії, Ізраїлі, росії, Вірменії.
Зустрічаються такі форми імені як Тома, Теммі, Тамарочка, Томочка, Таммі, Тамуна, Тамріко, Томка, Томра.
Прийнято вважати, що носительки імені Тамара зазвичай чутливі, але стримані, самостійні, впевнені в собі, жалісливі, вибирають роботу завжди до душі, часто займаються бізнесом.
Коли День ангела Тамари?
Носії імені Тамара святкують іменини тричі на рік (головні ми виділили жирним):
- 1 травня, — Тамара Сатсі;
- 14 травня, — цариця Тамара Грузинська;
- 15 грудня, — Тамара Проворкіна.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам суворо заборонено дарувати перли за народними прикметами.