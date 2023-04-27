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Тома, з іменинами! Красиві листівки та привітання з Днем ангела Тамари

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Тамари на будь-який смак Новина оновлена 27 квітня 2023, 17:25
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Тамари на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Тому зі святом

Ім’я Тамара на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше та поширене, проте все одно красиве та давнє. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення та походження цього імені, і коли всі Дні ангела Тамари протягом року. Тепер ми приготували добірку відмінних варіантів для привітання Томи з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Тамари своїми словами

  • Тома! Дуже радісно, що у світі є така світла, добра і надійна людина, як ти. Хочу побажати, щоб кожен день приносив тобі приводи для усмішок, щоб усі негоди обходили твій дім десятою дорогою, а всі бажання виконувалися найшвидшим і найсприятливішим для тебе чином. З іменинами!
  • Вітаю з Днем ангела, Тамаро! Бажаю, щоб твої руки опускалися тільки під вагою букетів та подарунків, а ноги втомлювалися лише від довгих приємних прогулянок. Нехай кожен день твого життя буде схожим на свято, а мрії обов’язково виконуються.
  • Дорога Тамара! Хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди було тихо, спокійно і благополучно, — який б гармидер не творився у світі навколо. З Днем ангела і мирного неба!

Листівки для привітання Тамари з Днем ангела

Листівки з Днем ангела Тамара українською
Вітання з Днем ангела Тамари вірші українською
З Днем ангела Тамара — картинки, привітання та листівки українською
День ангела Тамари – привітання, листівки та картинки з іменинами Тамара українською
Вітання з іменинами Тамари українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам наполегливо не рекомендується дарувати парфуми знайомим.

Теги:
#Поздоровлення #Тамара #День ангела #Іменини