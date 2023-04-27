Тома, з іменинами! Красиві листівки та привітання з Днем ангела Тамари
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Не забудьте привітати Тому зі святом
Ім’я Тамара на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше та поширене, проте все одно красиве та давнє. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення та походження цього імені, і коли всі Дні ангела Тамари протягом року. Тепер ми приготували добірку відмінних варіантів для привітання Томи з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.
Короткі привітання з Днем ангела Тамари своїми словами
- Тома! Дуже радісно, що у світі є така світла, добра і надійна людина, як ти. Хочу побажати, щоб кожен день приносив тобі приводи для усмішок, щоб усі негоди обходили твій дім десятою дорогою, а всі бажання виконувалися найшвидшим і найсприятливішим для тебе чином. З іменинами!
- Вітаю з Днем ангела, Тамаро! Бажаю, щоб твої руки опускалися тільки під вагою букетів та подарунків, а ноги втомлювалися лише від довгих приємних прогулянок. Нехай кожен день твого життя буде схожим на свято, а мрії обов’язково виконуються.
- Дорога Тамара! Хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди було тихо, спокійно і благополучно, — який б гармидер не творився у світі навколо. З Днем ангела і мирного неба!
Листівки для привітання Тамари з Днем ангела
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам наполегливо не рекомендується дарувати парфуми знайомим.