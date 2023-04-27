Тома, з іменинами! Красиві листівки та привітання з Днем ангела Тамари

Не забудьте привітати Тому зі святом

Ім’я Тамара на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше та поширене, проте все одно красиве та давнє. Раніше "Телеграф" розповідав, яке значення та походження цього імені, і коли всі Дні ангела Тамари протягом року. Тепер ми приготували добірку відмінних варіантів для привітання Томи з іменинами у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Тамари своїми словами

Тома! Дуже радісно, що у світі є така світла, добра і надійна людина, як ти. Хочу побажати, щоб кожен день приносив тобі приводи для усмішок, щоб усі негоди обходили твій дім десятою дорогою, а всі бажання виконувалися найшвидшим і найсприятливішим для тебе чином. З іменинами!

Вітаю з Днем ангела, Тамаро! Бажаю, щоб твої руки опускалися тільки під вагою букетів та подарунків, а ноги втомлювалися лише від довгих приємних прогулянок. Нехай кожен день твого життя буде схожим на свято, а мрії обов’язково виконуються.

Дорога Тамара! Хочу побажати, щоб у твоєму домі завжди було тихо, спокійно і благополучно, — який б гармидер не творився у світі навколо. З Днем ангела і мирного неба!

Листівки для привітання Тамари з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому жінкам наполегливо не рекомендується дарувати парфуми знайомим.