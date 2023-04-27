Томочка, с именинами! Красивые открытки и поздравления с Днем ангела Тамары

Не забудьте поздравить Тому с праздником

Имя Тамара на сегодняшний день пусть не самое популярное и распространенное, однако все равно красивое и древнее. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково значение и происхождение этого имени, и когда все Дни ангела Тамары в году. Теперь же мы приготовили подборку отличных вариантов для поздравления Томы с именинами в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Тамары своими словами

Тома! Очень радостно, что в мире есть такой светлый, добрый и надежный человек, как ты. Хочу пожелать, чтобы каждый день приносил тебе поводы для улыбок, чтобы все ненастья обходили твой дом десятой дорогой, а все желания исполнялись самым быстрым и благоприятным для тебя образом. С именинами!

Поздравляю с Днем ангела, Тамара! Желаю, чтобы твои руки опускались только от груза букетов и подарков, а ноги уставали только от долгих приятных прогулок. Пусть каждый день твоей жизни будет похож на праздник, а мечты обязательно исполняются.

Дорогая Тамара! Хочу пожелать, чтобы в твоем доме всегда было тихо, спокойно и благополучно, — какая бы кутерьма не творилась в мире вокруг. С Днем ангела, и мирного неба!

Открытки для поздравления Тамары с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам настоятельно не рекомендуется дарить духи знакомым.