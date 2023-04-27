Рецепт від наших бабусь: робимо ефективний миючий засіб із підручних інгредієнтів

Цими методами користувалися наші мами та бабусі

Якщо у вас гора брудного посуду, а під рукою немає миючого засобу, не поспішайте засмучуватися. Наші мами та бабусі часто робили миючий засіб своїми руками з натуральних інгредієнтів, який з легкістю допоможе вам позбавити посуд від жиру та бруду.

Експерти UaPortal розповіли про те, як із підручних засобів легко та просто приготувати миючий засіб, який не сушитиме шкіру та погано не впливатиме на здоров’я. Для цього вам знадобиться кілька інгредієнтів.

Вода та гірчиця

Наші бабусі часто мили посуд гірчичним порошком, який відчищав бруд і жир не гірше за сучасні засоби. Для саморобного миючого потрібно в літрі гарячої води розвести 2 столові ложки гірчичного порошку. Розчин повинен вийти з густою піною, нею потрібно мити посуд. Крім того, гірчичний розчин навіть можна заливати в посудомийку, як альтернативу спеціальній таблетці.

Господарське мило та гліцерин

Натріть на дрібній тертці 25 г господарського мила і розтопіть стружку на водяній бані періодично помішуючи. Потім охолодіть отриману масу, додайте до неї 4 ст. л. гліцерину та 1 ст. л. розведеного спирту чи горілки. Добре перемішайте до утворення піни, яку потрібно зняти. Перелийте рідину в ємність і залиште на кілька годин для настоювання.

Сода та перекис водню

У склянці гарячої води розчиніть ½ столової ложки харчової соди і стільки ж перекису водню. Перелийте рідину в пляшку і мийте посуд.

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