Ніколи не відкривайте посудомийку відразу після закінчення програми: чому цього не можна робити

Відкрити посудомийну машину відразу після миття — не найкраща ідея

Коли посудомийна машина закінчує роботу, зазвичай хочеться швидко спорожнити її, розставити посуд на місця і забути про цей етап наведення порядку. Насправді краще почекати ще трохи.

При відкритті машини відразу після закінчення програми миття виходить багато гарячої пари. Вона може розійтися по всій кухні та сприяти утворенню плісняви. Меблі також можуть здутися від вологи. Тому зачекайте пів години, перш ніж відкривати посудомийну машину після циклу ополіскування. За цей час водяна пара всередині машини розчиниться. Якщо трохи потрапить на посуд, її можна витерти кухонним рушником.

Ще одна причина, через яку не слід відразу випорожнити машину, полягає в тому, що і посуд, і столові прилади ще дуже гарячі. Також бажано мати трохи терпіння.

Якщо ж у вас немає зайвого часу на очікування і потрібно терміново відкрити посудомийку, відкрийте повністю дверцята і дістаньте посуд. Після цього добре провітріть кімнату та висушіть вологі місця кухонним рушником. Ніколи не відкривайте посудомийку не до кінця, тому що це дозволить парі вийти вгору та опинитися на дерев’яних стільницях і шафах.

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