З раковини йде неприємний запах? Просто залийте в стік склянку цієї суміші

На допомогу прийде два лимони і сода

Нерідко кухонна раковина стає джерелом неприємного запаху. Раніше ми розповідали, як позбутися смердючого запаху у ванній кімнаті, а тепер поділимося лайфхаком, який допоможе прибрати неприємне "амбре" в раковині на кухні.

Не варто поспішати звертатися до майстра, адже виправити деякі неприємні моменти, наприклад, прибрати засмічення чи сморід із раковини, можна самостійно. Усунути останню проблему можна легко та швидко за допомогою двох простих інгредієнтів – двох лимонів та харчової соди. Про це пише cpykami.

Як прибрати неприємний запах у раковині

Вижимаємо сік із лимонів. Підігріваємо в мікрохвильовій печі або на плиті, щоб сік був гарячим. Додаємо 2 ст. л. соди (або висипаємо окремо у раковину, а вже потім вливаємо туди гарячий сік). Виливаємо суміш у раковину, залишаємо на 60 хвилин. Через годину заливаємо в раковину гарячу воду, можна з-під крана.

Раніше "Телеграф" писав, яка крупа відмінно впорається з проблемою смороду побутової техніки. Якщо жоден із покупних спеціальних засобів вам не допоміг, варто спробувати й альтернативні методи.