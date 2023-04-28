Як назавжди прибрати запах тварини з квартири: прості, але працюючі методи

Перевірені способи позбутися неприємних запахів тварин

Домашні тварини – справжні члени сім’ї. Вони приносять багато радості. Але мало кому подобаються запахи, які з’являються через пухнастих улюбленців. Мокра вовна, лоток та інше явно не додають свіжості в будинку.

На щастя, є прості методи, які допоможуть забути проблему неприємних запахів через тварин.

Регулярно проводьте гігієнічні процедури для вихованців — протирайте лапи після прогулянки, розчісуйте шерсть, купайте і час від часу водіть до професіоналів на грумінг.

Щоб не боротися з неприємними запахами тварин на меблях найкраще тримайте вихованців якомога далі від диванів, ліжок та крісел. Обладнайте для улюбленця затишне місце.

Як видалити запах сечі з килима

Якщо трапився нещасний випадок і тварина сходила в туалет на килим, дійте швидко.

Спочатку покладіть шар паперових рушників поверх мокрого місця.

Потім додайте шар паперу, щоб увібрати якомога більше сечі.

Потім рівномірно посипте уражену ділянку приблизно 1/4 склянки харчової соди та залиште на 8 годин або на ніч.

Після того, як харчова сода нейтралізує запах, зберіть її пилотягом.

Альтернативою цьому методу може бути змішування однієї чашки оцту, однієї чашки води та двох столових ложок харчової соди. Якщо у вас є пульверизатор, використовуйте його, щоб збризкати пляму сечі цією сумішшю.

Як чистити лоток, щоб він не смердів

Котячий лоток може бути джерелом неприємного запаху. Переконайтеся, що ви вичищаєте його принаймні один раз на день. Приблизно раз на місяць слід ретельно чистити лоток. Мило і вода повинні допомогти, оскільки запах агресивних хімікатів може призвести до того, що ваша кішка взагалі не користуватиметься лотком. Оскільки туалетні лотки часто дряпаються, створюючи ідеальне середовище для бактерій, намагайтеся замінювати їх щороку.

Не забувайте про своїх маленьких тварин. Морським свинкам, хом’ячкам та піщанкам необхідно прибирати клітину не рідше одного разу на тиждень, щоб підтримувати чистоту та запобігати появі смороду.

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