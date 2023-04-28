Косметичний засіб розчинить жирну пляму на одязі: прання не потрібне
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Напрочуд простий спосіб позбутися забруднення за годину
Кожному в житті хоч раз доводилося стикатися з появою жирної плями на одязі. У такій ситуації здається, що всі так і дивляться на забруднення і хочеться якнайшвидше його позбутися.
На щастя, є засіб, який допоможе швидко і без прання позбутися маслянистої плями на вашому одязі.
Відкриттям несподіваного засобу від плям поділилася користувач TikTok @imaanduh.
На відео вона демонструє, як жирна пляма зникає після застосування сухого шампуню. Дівчина наносить засіб на забруднення та залишає його на годину. Через деякий час вона стирає шампунь серветкою і плями як не бувало.
За словами дівчини, лайфхак працює як зі свіжими, так і зі старими плямами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як без прання позбутися неприємного запаху на одязі.