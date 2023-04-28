Як упоратися з різким запахом поту на одязі: перевірені трюки

Прибрати стійкий "аромат" звичайним пранням виходить далеко не завжди

Відштовхуючий запах, що виходить від одягу в районі пахв, найчастіше з’являється в теплі сезони. Якщо вам потрібно позбутися неприємного "аромату", ви можете легко відмовитися від дорогих відбілювачів і засобів для виведення плям на користь дешевим народним методам.

Згідно з одним з таких рецептів, пише pixelinform, для усунення різкого запаху поту, що в’ївся, з одягу можна використовувати звичайну харчову соду. Все, що вам потрібно, щоб забути про проблему – замочити речі у содовому розчині.

Як прибрати запах поту з одягу

Для содового розчину наповнюємо таз теплою водою, додаємо в нього одну склянку соди. У цій суміші замочуємо предмети гардероба на всю ніч, після чого речі можна завантажити в барабан пральної машини або випрати руками.

Є й інший варіант, для якого речі замочувати не доведеться. У цьому випадку злегка зволожуємо пральний порошок і наносимо на ділянку, що виділяє запах поту, потім просто все змиваємо водою.

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