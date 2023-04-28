Чим відмити старий липкий жир із кухонних шафок за 10 хвилин: "бабусин" спосіб

Є один народний метод, здатний полегшити прибирання кожному

З часом усім господиням доводиться стикатися з такою проблемою на кухні, як плями та жирні розводи на плитці та шафах. Якщо забруднення не відмивати відразу, то в результаті застарілі плями буде все складніше видаляти.

Не всі готові мийна засоби здатні видалити жир, тому пропонуємо вам натуральніший спосіб ефективного відмивання жиру на кухонних шафках. Ним користувалися ще наші бабусі. Про це пише ukr.media.

Чим відмити старий липкий жир із кухонних шафок

Для приготування цього розчину знадобляться звичайне господарське мило та сода. Мило натираємо на тертці та розводимо з водою так, щоб вийшов густий розчин. Потім змоченою у ньому губкою протираємо забруднені поверхні, які зверху посипаємо содою. Через 5-10 хвилин суміш можна змити, а шафу протерти насухо.

Зазначимо, що сильні забруднення можна потерти содою, не побоюючись, що залишаться подряпини. Мило пом’якшить абразивний ефект засобу, а від жиру не залишиться сліду.

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