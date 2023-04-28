Навіщо змивати кубик пивних дріжджів в унітаз: хитрість, яка вирішує популярну проблему

Більше ніякого неприємного запаху у вашому туалеті не буде

Не треба ходити навкруги: у туалетах погано пахне і це далеко не секрет. Більш того, крім запаху, який походить від наших "природних потреб", більшість неделікатних ароматів походить також від накипу і вапняних відкладень. На щастя, є "народні методи", як позбутися цієї проблеми.

Швидко позбутися неприємного запаху, що виходить із туалету, "традиційно" допомагають оцет і сода, проте на цьому способи не закінчуються, пише santeplus. Наприклад можна скористатися пивними дріжджами.

Як позбутися неприємних запахів із туалету

Виявляється, крім використання на кухні пивні дріжджі також є ідеальним засобом для очищення туалетів, до того ж без консервантів або корозійних елементів.

Увечері просто розчиніть маленький кубик дріжджів у склянці окропу, і як тільки ви отримаєте пухнасту консистенцію, вилийте її прямо в унітаз. "Забудьте" про засіб на всю ніч (принаймні не менше ніж на 8 годин), а наступного дня просто змийте в унітазі. Результат — абсолютна чистота і ніякого неприємного запаху.

Якщо ви не знайшли пивні дріжджі в кубиках, варіант у пакетиках матиме такий самий ефект. Вам потрібно буде висипати дріжджі в чашу, додавши маленьку ложечку цукру і змити в унітаз і залишити на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно побороти сморід у ванній навіть без агресивних хімічних освіжувачів. А також ми писали, навіщо класти в пральну машину вологу серветку під час прання – цікавий лайфхак.