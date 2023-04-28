Неприємного запаху в холодильнику більше не буде: простий лайфхак з туалетним папером

Допоможуть підручні засоби

Напевно багато домогосподарок загадувалися над питанням про те, як позбутися неприємного запаху в холодильнику, а також як уникнути накопичення в ньому великої кількості вологи. Для цієї проблеми є рішення, і воно дуже просте.

Як повідомляє "Куховарити", метод також дозволить розв'язати проблему, коли одні продукти вбирають запахи інших.

Все що для цього потрібно, це рулон туалетного паперу та паста, що готується з підручних засобів.

Для приготування пасти необхідно взяти:

3 чайні ложки соди;

половину чайної ложки солі;

10 крапель ефірної олії;

У суміш треба додати трохи води, щоб вона перетворилася на пастоподібну масу, яка не розвалюється на окремі крупинки.

Цю субстанцію необхідно нанести на торці рулону туалетного паперу рівними шарами.

На цьому всі приготування закінчені, тепер достатньо поставити рулон в холодильник і ви помітите, що він згодом вбере неприємні запахи, зайву вологу, а також стане джерелом приємного запаху.

Коли рулон просочиться вологою і змінить колір, його варто поміняти на новий.

Це не єдиний спосіб позбутися запахів у холодильнику, при тому, як і в цьому випадку, можуть допомогти підручні засоби.