Як почистити навушники від сірки та бруду, щоб не зламати їх: це корисно знати

Якщо ви любите слухати музику в навушниках, то, напевно, знаєте як швидко на них накопичується бруд

Нашим навушникам доводиться багато терпіти у повсякденному житті. Справа не в поганому музичному смаку, а в бруді, який накопичується на поверхні гаджетів. Мало того, що на навушниках збирається сірка, вони часто бовтаються в кишені й падають на землю. Раніше ми розповідали, як правильно дезінфікувати телефон. Дуже важливо вчасно і правильно чистити й навушники.

З очищенням накладних навушників проблем виникнути не повинно. На них не збирається сірка. А решту забруднення можна зняти сухою або злегка вологою серветкою.

Навушники у вигляді вкладок вимагають серйознішого очищення. Якщо ви можете зняти прокладки або гумові насадки, промийте їх водою або розчином, що дезінфікує, і обов’язково добре висушіть, перш ніж повернете їх на місце.

У жодному разі не використовуйте для чищення гострі предмети. Навушники легко очищаються ватяною паличкою або старою м’якою зубною щіткою.

Якщо ви використовуєте дротові навушники, то сам дріт можна сміливо протерти вологою серветкою.

Також не варто забувати про зарядні кейси. Жодної води для їх очищення застосовувати не потрібно. Ватні палички теж не можна використовувати, оскільки пух від вати може швидко зачепитися і забити з’єднання. Натомість також пройдіться по кейсу зубною щіткою.

Після того як пристрій буде очищено, ви можете знову із задоволенням слухати музику.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як очистити екран телевізора та не залишити на ньому подряпини та сліди.