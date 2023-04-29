Чим найкраще прибирати пил, щоб було красиво і чисто надовго: прибирання по-китайськи

Вам вдасться боротися з пилом набагато успішніше

Дрібні частинки пилу, що потрапляють у наші будинки та квартири через вентиляцію, відкриті вікна та двері, мають властивість накопичуватися, якщо довго не займатися прибиранням. Комусь цей процес може принести деяке задоволення, але більшості витирання пилу приносить один дискомфорт. То як же позбутися бруду швидко і надовго?

Пропонуємо скористатися простим, але ефективним лайфхаком, дуже популярним у китайських домогосподинь. Як пише Ukr.Media, вам знадобляться тільки капронові панчохи або колготки (обов’язково чисті, можна старі) і звичайнісінький віник.

Як прибрати пил швидко і надовго

Повертаємо капроновий виріб навколо віника і починаємо прибиратися. Нейлон, завдяки статичній електриці, має властивість швидкого притягування частинок пилу навіть у важкодоступних місцях.

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