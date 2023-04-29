Чи потрібно вивертати речі перед пранням: багато господинь припускаються помилки

Якщо не вивернути такі речі, їх можна зіпсувати

Одна із сучасних помічниць кожної господині та господаря — пральна машина. Вона економить час і вимагає до себе підвищеної уваги. Однак не всі знають, як правильно прати свої речі, або навіть не припускають думки, що роблять щось неправильне. А за незнанням стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.

Щоб уберегти свої речі від вицвітання та утворення катишків, слід дотримуватись одного правила, а саме вивертати одяг навиворіт перед тим, як покласти його в пральну машинку. Про це пише Ukr.Media.

Навіщо вивертати речі перед пранням

Це захистить не лише колір, а й принти, вишивку та інші елементи на одязі. Усього є чотири основні причини того, щоб завжди прати одяг навиворіт:

більшість бруду, поту, жиру, що виділяється тілом, знаходиться всередині, прання навиворіт запобігає вицвітанню кольору зовні, на зовнішній стороні штанів або інших трикотажних виробів ви не отримаєте жодних катишок, тому що вони будуть усередині, ви захистите такі елементи, як вишивка чи принти.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо класти в пральну машинку кульки з фольги. З цим трюком більше не доведеться робити після прання одну нудну дію.