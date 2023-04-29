Саморобний засіб для унітазу вбиває сантехніку: що робити не можна

У спробі зекономити час та ресурси можна отримати велику проблему

Ванна та туалет — одні з найчастіше використовуваних кімнат у будинку. Підтримка санвузла в чистоті забирає сили та час. Тому господарі шукають способи значно полегшити процес прибирання.

У мережі можна знайти багато лайфхаків, які допоможуть вирішити практично будь-яку проблему. Але деякі з цих порад можуть спровокувати додаткові проблеми у майбутньому. Про одну з таких попереджає Express.

Хитрість полягає в тому, щоб помістити в бачок унітаза багатоцільовий очищувач, який буде підтримувати чистоту туалету та ароматизувати приміщення. Експерти радять не користуватись цим засобом. В іншому випадку вам доведеться витратитися на ремонт сантехніки.

Поміщена в бачок унітаза місткість з рідиною для миття посуду або відбілюючим засобом дійсно при кожному змиванні робитиме унітаз чистим. Бонусом освіжатиметься повітря. Але рано чи пізно це призведе до пошкодження пластикових та гумових деталей, таких як прокладки, заливний клапан та заслінка унітаза.

Заміна однієї невеликої деталі може коштувати кругленьку суму. Наприклад, через зламану заслінку вода буде повільно просочуватися у ваш унітаз, що може призвести до переповнення та затоплення ванної кімнати.

Замість використання непризначеного для бачка унітаза засобів виберіть продукт, який призначений для використання всередині унітазу. "Телеграф" писав, як позбутися неприємних ароматів у туалеті за допомогою дріжджів.