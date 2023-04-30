Гості на порозі: як навести лад за пів години
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо слідувати цьому плану, швидкий порядок у домі вам гарантовано
Майже у кожного в житті була ситуація: гості прийдуть буквально через пів години, частування на швидку руку вже приготоване, а ось порядку у квартирі немає.
Оскільки часу на повноцінне прибирання у такій ситуації немає, варто приділити увагу окремим місцям. За 30 хвилин цілком реально навести лад і зробити житло затишним.
Не витрачайте час на прибирання кімнат, які не видно
Не витрачайте час та енергію, роблячи щось у місцях, які ваші гості не побачать. Замість того, щоб прибирати в коморі або спальні, зверніть увагу на місця, де ви й гості проводитимете час, включаючи кухню та вітальню.
Переконайтеся, що у ванній та туалеті чисто
Прибирання санвузла – найважливіша частина підготовки до зустрічі гостей. Вимийте дзеркало, потім протріть змішувачі та стільниці. Очистіть раковину. Якщо у вас є скляні двері душа, переконайтеся, що вони теж чисті. Розставте косметику. Потім вимийте туалет зовні та всередині. Нарешті, переконайтеся, що підлога та килимки чисті. При необхідності додайте мило для рук і переконайтеся, що туалетного паперу достатньо.
Упорядкуйте передпокій
Перші враження можуть задати тон усьому візиту. Увімкніть світло біля дверей та вздовж доріжок, якщо вони у вас є. Акуратно розставте взуття та приберіть із вішалки зайві речі.
Упорядкуйте вітальню
Переконайтеся, що кімната, в якій ви прийматимете гостей, чиста та затишна. Киньте в кошик для білизни всі зайві речі з вітальні та поставте її в комору або іншу кімнату, в яку не заходитимуть гості. Розправте декоративні подушки та пледи. Якщо у вас є час, пропилососьте. Увімкніть музику і, якщо це доречно, запаліть свічки.
Наведіть лад у кухні
Заберіть зайву техніку та начиння у шафки. Вимийте посуд, який знаходиться поряд або в раковині. Протріть стільницю і стіл, переконайтеся, що підлога чиста.
Раніше "Телеграф" розповідав про найпоширеніші помилки, які допускаються під час збирання.