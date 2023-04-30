Дуже просто, але працює на 100%: геніальний лайфхак проти накипу в чайнику

Відкладення у чайнику можуть зіпсувати смак ваших напоїв

Чайник – побутовий прилад, який використовується щодня та, ймовірно, багаторазово. Тому важливо регулярно очищати його від накипу. Відкладення можуть погіршити смак води, а також дають зайве навантаження на прилад, що позначиться на рахунках за комунальні послуги.

Щоб очистити чайник від вапняного нальоту, спробуйте скористатися простим лайфхаком. Про нього розповідає видання Express.

Накип скорочує термін придатності чайника, тому важливо усувати його в міру утворення. Особливо часто накопичуються відкладення на дні чайника в регіонах із твердою водою. Але не поспішайте видаляти накип хімікатами, є абсолютно натуральна альтернатива, яка обійдеться, швидше за все, дешевше. Йдеться про популярний цитрус – лимон.

Рекомендується позбавлятися від накипу в чайнику приблизно раз на місяць. Ви можете видавити сік одного лимона або взяти лимонний сік у тарі з магазину. Влийте в чайник воду (десь до половини рівня), додайте сік лимона, закип’ятіть. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб речовина впоралася зі своїм завданням на 100%. Після виліть воду і протріть губкою чайник зсередини й зовні.

Лимонний сік — один з кращих натуральних засобів для чищення, а властивості лимонної кислоти роблять його відмінним засобом для очищення чайника. Цитрус також має антибактеріальні властивості, що допоможе продезінфікувати чайник у процесі.

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