Йржик для унітазу буде як новий: у чому його замочити

Покупна хімія вам більше не знадобиться

Жодне прибирання в санвузлі не обходиться без миття унітазу. Є безліч порад, як це зробити найефективніше. Але часто господині зовсім забувають про те, що ретельне очищення потрібне і для йоржика.

Найпростіший спосіб відмити йоржик від забруднень і бактерій, що скупчилися — замочити його в покупному засобі для миття унітазу. Але є дешевий і не менш ефективний засіб. Його можна змішати самостійно із продуктів, які є у кожному будинку.

Як зробити засіб для миття йоржика

У місткості змішайте 100 г соди, 2 столові ложки солі, ¼ склянки оцту. Додайте до суміші 50 грамів будь-якого миючого засобу та 50 мілілітрів окропу.

В отриману суміш помістіть йоржик і залиште так на кілька годин. Після цього промийте йорж під проточною водою.

Очищайте йорж за допомогою такого засобу не менше одного разу на місяць.

Раніше "Телеграф" ділився секретом, як захистити бачок унітаза від запітніння.