Пил і бруд не прилипатимуть до скла: бабусин секрет миття вікон

Одна хитрість допоможе надовго забути про миття вікон

З приходом весни та настанням тепла господарі квартир та будинків приступають до генерального прибирання. Воно не обходиться без миття вікон. Іноді на цей процес доводиться витратити цілий день, а ефект чистого скла зберігається недовго.

На щастя, можна зробити так, що вікна доведеться мити набагато рідше. Допоможе в цьому одна бабусина хитрість.

Після миття вікон потрібно обробити їх спеціальним засобом. Для його виготовлення знадобиться гліцерин, вода та нашатирний спирт.

Відміряйте 100 мл води, 150 мл гліцерину, 8 крапель нашатирного спирту. Змішайте рідини в одній місткості. Добре збовтайте отриманий засіб, змочіть їм безворсову серветку та протріть скло.

Цей засіб покриє вікна тонким захисним шаром. Він відштовхуватиме будь-які забруднення і вікна у вашому будинку будуть довго сяяти чистотою.

Раніше "Телеграф" ділився з читачами рецептом ефективного засобу для миття вікон.