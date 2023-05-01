Рус

Як прибрати шерсть та ворс з одягу: спритний трюк заощадить сили та час

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Позбутися шерсті з одягу буває нелегко
Позбутися шерсті з одягу буває нелегко. Фото pexels.com

Якщо липкого ролика немає під рукою, вас може врятувати цей лайфхак

Шерсть свійських тварин і ворс псують вигляд навіть найідеальнішого вбрання. Очистити речі від таких забруднень буває складно. Та ще й час витрачається.

Зазвичай для розв'язання проблеми з шерстю, що налипла на одяг, використовується липкий ролик, змочена водою одягова щітка, скотч. Розв'язати проблему можна навіть за допомогою капронових колгот. Але якщо цих предметів не виявилося під рукою, допоможе ще один альтернативний варіант.

Щоб швидко зняти ворс та шерсть з одягу, потрібна гумова рукавичка та лак для волосся. Надягніть рукавичку на руку, збризкайте її лаком. Пройдіться рукавичкою по одягу. На липку поверхню збереться весь ворс і ваша річ набуде бездоганного вигляду.

Після використання рукавичку можна промити водою, висушити та відкласти до наступного випадку.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе позбутися неприємного запаху у шафі.

Теги:
#Вовна #Лайфхак