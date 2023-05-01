Як прибрати шерсть та ворс з одягу: спритний трюк заощадить сили та час

Якщо липкого ролика немає під рукою, вас може врятувати цей лайфхак

Шерсть свійських тварин і ворс псують вигляд навіть найідеальнішого вбрання. Очистити речі від таких забруднень буває складно. Та ще й час витрачається.

Зазвичай для розв'язання проблеми з шерстю, що налипла на одяг, використовується липкий ролик, змочена водою одягова щітка, скотч. Розв'язати проблему можна навіть за допомогою капронових колгот. Але якщо цих предметів не виявилося під рукою, допоможе ще один альтернативний варіант.

Щоб швидко зняти ворс та шерсть з одягу, потрібна гумова рукавичка та лак для волосся. Надягніть рукавичку на руку, збризкайте її лаком. Пройдіться рукавичкою по одягу. На липку поверхню збереться весь ворс і ваша річ набуде бездоганного вигляду.

Після використання рукавичку можна промити водою, висушити та відкласти до наступного випадку.

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